Было рубль — стало три: почему китайские автомобили вдруг баснословно подорожали

Если 11 марта за один юань давали ровно 19 «целковых», то сейчас курс китайской валюты снизился до многолетнего минимума: актуальный курс колеблется между восемью и девятью рублями. Поэтому, например, Chery и Geely оперативно снизили рекомендованные розничные цены.
Казалось бы, примеру коллег должен последовать Haval. Тем более, что этот бренд располагает собственным заводом под Тулой, а значит, обязан быть куда менее зависимым от курсовых колебаний… Но нет: прайс-листы, мягко говоря, поражают своей неадекватностью.
Возьмем Haval F7. За этот кроссовер производитель не стесняется просить от 2 749 000 рублей, не считая дилерских накруток! А ведь одноклассник Geely Atlas Pro имеет более мощный мотор, лучшее оснащение и притом стоит ажа на 200 000 дешевле. Где, хочется спросить, логика?
Логики не наблюдается и в ценообразовании главной новинки — то ли кроссовера, то ли внедорожника Dargo. За переднеприводную машину Haval не постеснялся попросить 3 199 000. За такие деньги реально купить флагманский Chery Tiggo 8 Pro Max — с полным приводом и двухлитровым мотором.
Правда, начальная комплектация «Большой собаки», как переводится Dargo, включает шесть подушек безопасности, однозонный климат-контроль, зимний пакет, неплохую медиасистему, светодиодные фары и систему бесключевого доступа. Но почему багажник забыли прикрыть руллнной шторкой?
Ах, простите, это прерогатива более дорогих комплектаций. Равно как копеечный передний парктроник и подогрев задних сидений, коими располагают даже средние версии автомобилей LADA. А если добавить максимум опций, новый Haval потянет на четыре миллиона.
Наверное, китайский бренд считает, что за неординарный дизайн и современную платформу можно просить даже такие деньги. Особенно — в отсутствии европейских, японских и корейских конкурентов, когда совершенно непонятно, сколько должен стоит SUV таких габаритов.
Но повторим. Другие марки ведут себя менее дерзко, а потому наращивают число дилеров, что непременно обернется увеличением продаж. И страшно представить, что будет, когда российский рынок увидит большой и солидный Geely Monjaro (на фото сверху)…
При такой жадности Haval может запросто растерять только начавшую формироваться армию своих поклонников. А это очень и очень плохо: на заводе под Тулой работают наши соотечественники, которым хочется стабильности, а не сокращений.