Было рубль — стало три: почему китайские автомобили вдруг баснословно подорожали

Если 11 марта за один юань давали ровно 19 «целковых», то сейчас курс китайской валюты снизился до многолетнего минимума: актуальный курс колеблется между восемью и девятью рублями. Поэтому, например, Chery и Geely оперативно снизили рекомендованные розничные цены.

Казалось бы, примеру коллег должен последовать Haval. Тем более, что этот бренд располагает собственным заводом под Тулой, а значит, обязан быть куда менее зависимым от курсовых колебаний… Но нет: прайс-листы, мягко говоря, поражают своей неадекватностью.

Возьмем Haval F7. За этот кроссовер производитель не стесняется просить от 2 749 000 рублей, не считая дилерских накруток! А ведь одноклассник Geely Atlas Pro имеет более мощный мотор, лучшее оснащение и притом стоит ажа на 200 000 дешевле. Где, хочется спросить, логика?