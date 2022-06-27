Почему этим летом Суздаль станет одной огромной пробкой

Фото: cepia.ru.
Владимирская область неожиданно получила из резервного фонда правительства России дополнительно около 1 миллиарда рублей на ремонт межмуниципальных, региональных и местных дорог. Притом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», самый большой транш достанется городу Суздаль, что вскоре отметит свое 1000-летие.
Алексей Кованов

Так, городу-музею перечислят 195,5 млн. рублей, которых хватит, чтобы заменить дорожное покрытие на 15 улицах. Наиболее масштабные работы запланированы на улице Васильевской, где обновят асфальт, обустроят тротуары и посадочные площадки, плюс установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Кроме того, решено отремонтировать участок улицы Ленина, что является въездом со стороны города Иваново, а также по 800 метров улиц Советской и Красноармейской. Вдобавок дорожные работы охватят улицы Колхозную, Лоунскую, Мира, Нетеку, Октябрьскую, Промышленную, Садовую, Северную, Старую, Стромынку и участок Гражданского переулка.

При этом суздальским властям придется заняться откровенной кампанейщиной, ведь торги по поиску подрядчиков должны завершиться до середины июля, чтобы дорожники смогли выполнить свою работу до наступления холодов. Ну, а сам Суздаль станет одной большой пробкой… И это — в самый разгар летнего сезона отпусков.

И продолжая тему дорог. В ближайшие годы во Владимирской области на особо аварийных участках трассы М−7 от поворота на Ковров до Гороховца появятся тысячи пластиковых щитков хитрой формы. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, для чего нужны такие «загогулины».

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27 июня 2022
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