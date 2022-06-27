Почему этим летом Суздаль станет одной огромной пробкой

Так, городу-музею перечислят 195,5 млн. рублей, которых хватит, чтобы заменить дорожное покрытие на 15 улицах. Наиболее масштабные работы запланированы на улице Васильевской, где обновят асфальт, обустроят тротуары и посадочные площадки, плюс установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Кроме того, решено отремонтировать участок улицы Ленина, что является въездом со стороны города Иваново, а также по 800 метров улиц Советской и Красноармейской. Вдобавок дорожные работы охватят улицы Колхозную, Лоунскую, Мира, Нетеку, Октябрьскую, Промышленную, Садовую, Северную, Старую, Стромынку и участок Гражданского переулка.

При этом суздальским властям придется заняться откровенной кампанейщиной, ведь торги по поиску подрядчиков должны завершиться до середины июля, чтобы дорожники смогли выполнить свою работу до наступления холодов. Ну, а сам Суздаль станет одной большой пробкой… И это — в самый разгар летнего сезона отпусков.

И продолжая тему дорог. В ближайшие годы во Владимирской области на особо аварийных участках трассы М−7 от поворота на Ковров до Гороховца появятся тысячи пластиковых щитков хитрой формы. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, для чего нужны такие «загогулины».