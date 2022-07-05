ЦКАД избавится от «бутылочного» горлышка возле Звенигорода

Новое сооружение, на котором планируется организовать одностороннее движение по двум полосам, позволит обеспечить бесперебойное движение по ЦКАД. При этом инженеры запроектировали съезд на ЦКАД и на разворотный круг, с которого можно будет попасть на Центральную и другие улицы города Звенигород, а также на Нахабинское шоссе и кольцевую дорогу.
Разворотная петля станет частью целого транспортного узла. От точки, где планируется возведение разворотной петли, ранее неподалеку была построена развязка в начале обхода Звенигорода.
И продолжая дорожные тему. Дальнобойщики совершенно справедливо называют Южный объезд города Владимира «черными километрами», так как двухполосный отрезок трассы М7 регулярно становится местом смертельных ДТП. О планах расширения этого участка власти молчат.
Однако госкомпания «Автодор» обещает максимально оперативно построить платный дублер владимирской объездной. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», запустить движение по двадцати шести из тридцати семи километров второго этапа М12 автодоровцы планируют этой осенью.