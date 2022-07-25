Ливни в Сочи утопили 120 автомобилей

В ночь на 24 июля Сочи подвергся удару стихии. На спящий городе выпало 76 мм осадков, 55 из них — за два часа. 16 улиц в Центральном и Хостинском районах курорта оказались затоплены. Река Бзугу в Центральном районе города вышла из берегов. Пострадал Лазаревский район.

Суммарно за сутки выпало 109 миллиметров дождя при месячной норме в 120мм. В городе были запущены сирены экстреного предупреждения. Улицы превратились в бурные реки, сносившие все на своем пути. Унесенной потоком воды машиной придавило насмерть женщину-пешехода, пробиравшуюся по улице.

Спасатели отчитались, что помогли выбраться из затопленных автомобилей 30 пострадавшим, в том числе 10 детям. Всего на данный момент известно о 120 поврежденных во время буйства стихии транспортных средствах. В некоторых местах наводнение подняло асфальт, уложенный перед Олимпиадой−2014.

По данным властей города, к ликвидации последствий непогоды привлекаются более 1100 специалистов и почти 400 единиц техники. Напомним, что в июле и августе 2021 года Сочи также оказывался затоплен в результате мощных ливней. Прошлогодний опыт должен помочь городским службам эффективнее ликвидировать последствия наводнений.