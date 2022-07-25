Почему трасса М7 неожиданно погрязла в многочасовых пробках

Напомним, что Упрдор «Москва — Нижний Новгород» решил не затевать капитальный ремонт разбитого участка, а лишь заменить изношенное покрытие, а также укрепить обочины на участке со 102-го по 104-й километр М7. На самых разбитых отрезках дорожникам вдобавок приходится восстановливать земляное полотно.

Работы начались во вторник, 19 июля, а продлятся до конца октября 2022 года. На это время проезжую часть сузили до одной полосы, а максимальную скорость движения транспорта ограничил до 40 км/ч. Поэтому на картах, отображающих Пробки, центральная улица Покрова сейчас окрашена темно-красным цветом…

В свою чоередь, врио губернатора Владимирской области Александ Авдеев предложил остановить ремонт до ноября, когда будет запущен первый этап строящейся трассы М−12, чтобы на него можно было перенаправить часть транспортного потока.

- В Покрове из-за ремонта М−7 уже неделю стоит мёртвая пробка. Возмущение водителей оправдано. Движение в оба направления сужено до одной полосы. Как следствие — задержка грузов, общественного транспорта, неудобство для жителей, — заявил г-н Авдеев.

Как отмечает издание «Зебра ТВ», переговоры между врио губернатора и чиновниками Минтранса только запланированы. Между тем, рабочие успели снять изношенный слой асфальта и начали укладывать выравнивающий слой. Остановить на этом этапе работы просто невозможно.