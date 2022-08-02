На Крымском мосту ГИБДД жестко «шерстит» автопутешественников с региональными номерами

Во избежание террористических актов и прочих диверсий на ставшем российским полуострове полиция устроила усиленные кордоны на объектах стратегического значения. Так, затор перед въездом на Крымский мост ежедневно растягивается на несколько километров. Пропускная способность — в вялотекущем режиме.

Сотрудники ГИБДД выборочно останавливают вызывающие подозрения автомобили, просят выйти путешествующих из салона и предоставить к осмотру личные вещи, включая поклажу из багажника. Чаще всего «под прицел» попадают машины с регистрацией в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Видимо, по мнению служивых, именно оттуда отдыхающие везут в Крым не только много наличных денежных средств, но и что-нибудь действительно запрещенное.

Выбор инспекторов ГАИ падает в основном на большие премиальные автомобили, микроавтобусы и минивэны. Впрочем, грузовую технику на мосту «шерстят» еще активнее. Все же про поставленные начальством задачи по обеспечению антитеррористической безопасности забывать не стоит.