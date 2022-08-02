Хуснуллин сделает в Сочи пляжи из отходов дорожного строительства

Из образовавшихся при строительстве будущей скоростной трассы в обход Сочи отвалов грунта можно отсыпать пляжи на берегу моря. Марат Хуснуллин поручил подчиненным «проработать» эту идею. Портал «АвтоВзгляд» уже сейчас может авторитетно заявить, что ничего путного из нее не выйдет. В районе Сочи, как известно, побережье скалистое. Береговая черта тут представляет собой нагромождения булыжников того или иного размера.

Можно, конечно, попытаться отсыпать в таких условиях пляж из песочка. Но он просуществует ровно до первого шторма, который смоет все насыпанное и обнажит лежавшие на этом месте до «благоустройства» булыжники в первозданном виде.

Есть вариант отсыпать пляж раздробленными до размеров щебня кусками горной породы. Их шторм вряд ли быстро смоет. Но нюанс в том, что этот щебень будет иметь острые грани, — в отличии от округлых камней-окатышей, естественным образом обточенных в черноморском прибое за века. Ходить босиком и по существующим сочинским пляжам, покрытым даже округлой галькой, — отнюдь не подарок для пяток.