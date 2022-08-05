Российских водителей в Казахстане заставят платить за топливо на АЗС вдвое больше

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Власти Казахстана планируют ввести дифференцированные тарифы на дизельное топливо. Так, водителям грузовиков, на которых висят номера других стран, придется покупать солярку по цене вдвое выше, чем она стоит для местных перевозчиков. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности этой реформы.
Алексей Кованов

Если идея будет реализована, для резидентов Казахстана литр дизтоплива будет стоить 230—260 тенге, а для иностранцев — уже 450 тенге (это около 30 и 57 российских рублей, соответственно). Как уверяют авторы инициативы, такой подход нужен не для того, чтобы осложнить заграничным дальнобойщикам, а чтобы спасти страну от топливного кризиса.

По прикидкам, в страну ежедневно въезжают порядка четырех тысяч грузовиков, из которых 70% — это иностранный транспорт. При этом перевозчики стараются залить как можно больше дешевой казахстанской солярки, поэтому среднемесячное потребление вырастает на 120 000 тонн. И с началом уборочной кампании на внутреннем рынке возникает острый дефицит ДТ.

Кстати, политика «двойных цен» действует и в Белоруссии. Там иностранные перевозчики отныне обязаны покупать дизтопливо сорта «ДТ ЕСО», которым торгуют только 12 приграничных заправок. За литр такой солярки просят 3 рубля 58 копеек (это 83 российских рубля), хотя обычное горючее стоит намного дешевле — 2 рубля 38 копеек.

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5 августа 2022
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