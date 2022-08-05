Российских водителей в Казахстане заставят платить за топливо на АЗС вдвое больше

Если идея будет реализована, для резидентов Казахстана литр дизтоплива будет стоить 230—260 тенге, а для иностранцев — уже 450 тенге (это около 30 и 57 российских рублей, соответственно). Как уверяют авторы инициативы, такой подход нужен не для того, чтобы осложнить заграничным дальнобойщикам, а чтобы спасти страну от топливного кризиса.

По прикидкам, в страну ежедневно въезжают порядка четырех тысяч грузовиков, из которых 70% — это иностранный транспорт. При этом перевозчики стараются залить как можно больше дешевой казахстанской солярки, поэтому среднемесячное потребление вырастает на 120 000 тонн. И с началом уборочной кампании на внутреннем рынке возникает острый дефицит ДТ.

Кстати, политика «двойных цен» действует и в Белоруссии. Там иностранные перевозчики отныне обязаны покупать дизтопливо сорта «ДТ ЕСО», которым торгуют только 12 приграничных заправок. За литр такой солярки просят 3 рубля 58 копеек (это 83 российских рубля), хотя обычное горючее стоит намного дешевле — 2 рубля 38 копеек.