За пять лет в России построят 650 новых мостов

— В ближайшую пятилетку план дорожного строительства включает в себя реконструкцию и строительство еще 650 мостов на территории России, — заявил глава Минтранса Виталий Савельев на церемонии открытия Архангельского моста в Череповце.

В торжественном мероприятии по видеосвязи принимал участие президент Владимир Путин.

Напомним, что в начале лета правительство России приняло пятилетний план дорожного строительства, включая 2027 год. На его исполнение дополнительно из госбюджета запланировано перечисление более пяти триллионов рублей. Архангельский мост через реку Шексну был открыт сегодня досрочно. Он стал одним из самых больших вантовых мостов на территории России. Вантовый переход имеет протяженность 220 метров. Общая длина сооружения — 1132 метра.