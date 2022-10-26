Грузовики пустят на Крымский мост не раньше декабря

– Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года, — сообщила пресс-служба Минтранса России, хотя ранее вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин упоминал о планах пустить грузовой транспорт на мост уже начиная с середины октября. Однако этого не произошло.

Сейчас для поездки на «Большую землю» из Крыма у дальнобойщиков есть три пути: по альтернативному наземному маршруту через Херсонскую область, через Керченскую паромную переправу и последний — с перегрузкой на железнодорожный транспорт. На данный момент пересечение Керченского пролива на пароме по маршруту «Порт Кавказ — порт Керчь» может занять несколько суток — очереди из «дальнобоев» здесь колоссальные.

В связи с этим, властям пришлось даже создать список приоритетных грузов. Машины, перевозящие их, идут на паром в обход общей очереди. Эта мера будет действовать до нормализации транспортного сообщения между Крымом и Краснодарским краем.