Страх и ужас М4 «Дон»: тысячи водителей оказались в снежной ловушке

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил режим чрезвычайной ситуации в Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах и городке Шахты в связи мощным снегопадом, обрушившимся на трассу М4 «Дон» во второй половине дня 30-го марта. Снег полностью парализовал движение на отрезке шоссе длиной около 70 км. Вечером того же дня полиция перекрыла трассу на участке с 907-го по 983-й километр в обе стороны.

Сотрудники МЧС и дорожники заняты расчисткой сугробов и эвакуацией людей и автомобилей. Для этого в нескольких местах М4 срезаны металлические отбойники на осевой линии дороги. Власти сообщают о привлечении тяжелой строительной техники к ликвидации заносов и об организации пунктов размещения и обогрева пострадавших. По данным губернатора Голубева, в результате принимаемых экстренными службами мер длина затора сократилась до 39 километров. Известно, что некоторые водители стоят в пробке уже более 18 часов.

Утром 31 марта в Минтрансе Ростовской области сообщили, что в снегах на М4 застряли более 30 автобусов с 766 пассажирами. Телеграм-каналы публикуют многочисленные кадры, снятые водителями и пассажирами, ожидающими вызволения из снежного плена. В сообщениях последние рассказывают об отсутствие помощи, заканчивающемся горючем в баках машин и сильном ветре, быстро выдувающем тепло из салонов легковушек.