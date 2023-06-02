И без того недешевый проезд по платным дорогам будет только дорожать

Так, по его словам, средства, которые водители передают за проезд по скоростным дорогам, направляются не только в счет возврата инвестиций концессионерам в рамках соответствующих соглашений, но и на содержание трасс, инфраструктуры и пунктов взимания платы. А здесь уже приходится учитывать инфляцию, ведь дорожает буквально все. И в результате варианта остается два: «просить деньги у государства или у пользователей».

— А что касается транспондеров, то мы, госкомпания, считаем экономический эффект и понимаем, что давая скидки, не можем возвратить (концессионерам — прим. ред.) те деньги, которые взяли. Поэтому мы были вынуждены их убрать, оставив только программу лояльности. Но никогда не говори «никогда» — мы всегда думаем о пользователях и понимаем, что стоимость проезда, например, к Черному морю для многих ощутима, — объяснил глава «Автодора».

В ходе обсуждения ценовой политики г-ну Петушенко также был задан вопрос об электромобилях, которые до конца текущего года могут передвигаться по «платкам» безвозмездно. Он не сказал, что ждет владельцев «зеленых» машин по завершении эксперимента, однако очень тонко намекнул, что продление льгот маловероятно: привел в качестве примера Китай, где «электричек» довольно много и подобных преференций нет.