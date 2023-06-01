Дороги России скоро могут «встать» из-за массовых проблем с мостами

Выступая на Форуме дорожных инициатив, открывшемся в Сочи в первый летний день, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Ирек Ялалов сообщил, что в России насчитывается порядка 5700 мостов, пребывающих в аварийном и предаварийном состояниях. То есть в срочном ремонте нуждаются 14% искусственных сооружений, учитывая, что всего в стране их примерно 42 000. И процент только растет.

С этой огромной проблемой власти «страны падающих мостов», как СМИ прозвали Россию в 2010-х, борются уже четвертый год. В рамках программы поддержки региональным правительствам предложили финансовую помощь. Однако из 84 субъектов лишь малая часть направила полученные средства на реконструкцию аварийных сооружений — большинство предпочло пустить их на ремонт дорог, что все той же программой почему-то не возбранялось.

Кстати, интересно, что по словам г-на Ялалова, причина «сыпучести» мостов кроется вовсе не в том, что конструкции слишком старые, и их срок службы просто подошел к концу. Дело в другом — сооружения не выдержали свой нормативный срок в том числе из-за активного использования дорожных реагентов, разрушающих все на своем пути.