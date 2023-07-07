Пробки на Крымском мосту можно посмотреть в Telegram-канале

Необходимость подобного ресурса возникла, очевидно, после кризиса в начале июля, когда в связи с тотальным досмотром всех въезжающих на мост автомобилей пробка у переправы со стороны Кубани растянулась до 13 км. Кроме того, имеющаяся на ресурсе информация от службы безопасности моста поможет туристам правильно подготовиться к вынужденному досмотру.

Это уже не первый прецедент, когда проблемные участки дорог обзаводятся собственными онлайн-ресурсами. Так, более трех лет назад, когда платный участок трассы М4 «Дон» в обход Лосево (Воронежская область) еще строился, самая лютая пробка России — участок Лосево-Павловск — могла похвастаться собственным сайтом. Онлайн можно было узнать длину и время прохождения многокилометрового затора, а также маршруты объезда.