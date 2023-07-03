Затор перед Крымским мостом вновь начал расти

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале написал, что по состоянию на 9 утра 3 июля пробка перед мостом достигает 8 километров, а время ожидания досмотра составляет до 4 часов. В обратном же направлении, то есть в сторону Краснодарского края, затор совсем не большой: 0,5 километра и не более 30 минут.

Напомним, что в воскресенье к 14:00 пробка из автомобилей, направляющихся в Крым, растягивалась до 8 километров. А в субботу днем оперштаб Краснодарского края заявлял о девятикилометровом заторе на подъезде к Крымскому мосту. К 21:00 воскресенья он сократился до 7 километров, а время ожидания уменьшилось до 4,5 часов. Крымский министр также поведал, что к 22:00 последнего выходного длина затора дошла до отметки 6 километров.

Власти полуострова советуют водителям, едущим в Крым, при планировании поездки учитывать время, необходимое для прохождения досмотра при подъезде к мосту.

Ранее Управление ведомственной охраны Минтранса РФ распространило заявление о том, что пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края образовалась из-за увеличившегося потока машин и «провоза большого количества багажа, подлежащего досмотру». В этой связи приходится констатировать: когда через некоторое время народ по окончании отпусков столь же массово поедет на автомобилях обратно, его будут ждать не менее мощные заторы перед переправой уже со стороны полуострова.