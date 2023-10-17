В России поставят рекорд по отремонтированным дорогам

Как сообщают «Известия», курирующий строительную отрасль вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал президенту Владимиру Путину о грядущем рекорде по площади отремонтированных дорог. «В этом году у нас, точно совершенно, будет отремонтировано более 180 миллионов квадратных метров дорог. Это просто гигантский объем, который мы еще никогда за всю историю нашей страны не делали. Это самый лучший результат за всю историю страны», — отметил он на видеоконференции с главой государства.

В августе премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что правительство выделит на это 15 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что ремонт и реконструкция дорог сделают движение безопаснее и комфортнее как для автомобилистов, так и для пешеходов, а также позволит улучшить логистику грузов для потребителей и представителей бизнеса. В текущем году в российских регионах к нормативному состоянию приведут более 6200 объектов региональной и местной дорожной сети общей протяженностью 19 000 километров.