В Подмосковье может появиться новая автомобильная хорда

Фото: globallookpress.com
Власти Московской области при участии частных инвесторов готовят проект новой автомобильной магистрали. Перспективная 39-километровая хорда соединит недавно открытую трассу М12 и пока еще строящуюся Мытищинскую хорду.
Александр Пономарев

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подмосковный минтранс, Восточная хорда соединит Ярославское шоссе с трассой М12. Новая дорога пройдет через городские округа Ивантеевка, Фрязино, Богородский, Лосино-Петровский и Щелково, улучшив их транспортную доступность и хордовые связи между вылетными магистралями. Технические параметры проекта пока не опубликованы.

Ведомство рассматривает разные варианты реализации объекта, в том числе с привлечением внебюджетных источников. Сроки строительства тоже пока не определены. В декабре прошлого года Мособлархитектура распорядилась подготовить планировки территории для строительства дороги Тарасовка-Ивантеевка, которая должна стать одним из участков будущей хорды. Введение в эксплуатацию новой дороги в перспективе создаст удобный транзитный коридор от Ярославского шоссе до М7 «Волга», позволив вывести часть транзита с жилых улиц, отмечают эксперты.

Основными рисками на этапе строительства является прохождение трассы в зоне довольно плотной жилой застройки и необходимость выкупа большого количества земельных участков.

заторы, дорога, трасса
31 октября 2023
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