Запущено движение на первом участке Северного обхода Твери

Теперь автомобилисты, которые едут из Санкт-Петербурга, могут добраться до Бежецка и Ярославля, не заезжая в Тверь. Общая длина первого пускового комплекса — 33,8 км. За полтора года было переустроено 47 коммуникаций, уложено 37 400 тонн щебеночно-песчаной смеси и 540 000 тонн асфальтобетона, построено 17 искусственных сооружений, включая мост через реку Тверца длиной 214 м, установлено 1026 опор освещения, 150 км барьерного ограждения и 218 км разметки.

Обход Твери завершит строительство федеральной автомагистрали М−11 «Нева» и позволит окончательно соединить Москву и Санкт-Петербург трассой высшей технической категории I-А без одноуровневых пересечений с другими дорогами. Время в пути между столицами сократится с шести до пяти часов — это будет современная четырехполосная магистраль с транспортными развязками и двумя многофункциональными зонами дорожного сервиса.