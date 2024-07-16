Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11 «Нева»

В один день, 16 июля, в России ввели в эксплуатацию сразу две крупные автодороги — официально открыли движение по Северному обходу Твери трассы М-11 «Нева» и обходу Тольятти. Запуск магистралей состоялся при участии главы государства Владимира Путина.

Президент России приехал на 155-й километр трассы М-11 «Нева» к мосту через Волгу, причем сделал это за рулем нового отечественного седана LADA Aura, который готовится к запуску в серийное производство. Четырехполосная платная дорога при длине 62,4 км включает четыре транспортные развязки и 28 искусственных сооружений, в том числе 6 мостов и 22 путепровода. Двигаться по новому отрезку магистрали, как по некоторым другим участкам «Невы», можно со скоростью до 130 км/ч.

Участок дороги в обход Тольятти протяженностью 99,7 км имеет 39 мостов и путепроводов, включая 3,7-километровую переправу через Волгу. Максимальная разрешенная скорость на той четырехполосной трассе — 110 км/ч. Обещают, что она вдвое сократит время поездки от Москвы до Самары, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, а также окажет значимое влияние на экономическое развитие предприятий Самарско-Тольяттинской агломерации.

Как подчеркнул Владимир Путин, новые дороги стали частью обязательства страны по обустройству маршрута «Европа — Западный Китай» от Санкт-Петербурга до Оренбурга и Сагарчина с выходом на Казахстан и далее на Китай.

Что касается обхода Твери, то он соединит платные трассы М-11, ЦКАД и М-12 и позволит связать Санкт-Петербург и Казань магистралью длиной более 1,5 тыс. км. А после продления М-12 от Казани до Екатеринбурга к концу 2024 года появится дорога 2,4 тыс. км от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга. В дальнейшем трассу планируют строить и дальше на Восток.