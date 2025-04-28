Собянин объявил об отмене платы за парковку в Москве в майские праздники

Власти регулярно вводят подобные льготы в период массовых праздников и мероприятий. Благодаря этому столичные водители смогут сэкономить на парковке в предстоящие длинные выходные.

Бесплатно оставить автомобиль можно будет 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, эта мера призвана создать более комфортные условия для горожан и гостей столицы.

Льгота затронет все уличные парковки, включая участки с «премиальными» тарифами. Бесплатными станут даже те зоны, где ценообразование динамичское, и стоимость меняется в зависимости от спроса. Правда, есть и исключение — стоянки, оборудованные шлагбаумами. Они продолжат работать в штатном режиме.

Отмечается, что в праздничные дни снижается автомобильный трафик, поэтому отмена платы не создаст дополнительной нагрузки на парковочную инфраструктуру. Многие москвичи уезжают из города на дачи и на отдых, в выходные дни падает и деловая активность.

В Москве эта мера призвана сделать праздничные дни более комфортными для автомобилистов. Однако водителям напоминают, что, несмотря на отмену платы, все остальные правила парковки остаются в силе.