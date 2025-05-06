Проезд по проспекту Багратиона в Москве подорожает с 12 мая

С 12 мая 2025 года на проспекте Багратиона, который является северным дублером Кутузовского проспекта, вводятся повышенные тарифы. Пользователям шестиполосной магистрали предлагают разные варианты оплаты, влияющие на итоговую стоимость проезда.

Как сообщили в компании «Главная дорога» (является оператором проспекта Багратиона), с 12 мая базовый тариф для легковых автомобилей (1-й класс) составит 690 рублей, для легких коммерческих машин (2-й класс) — 1035 рублей, грузовиков и автобусов (3-й и 4-й классы) — 1380 рублей.

При этом если заранее внести предоплату по госномеру транспортного средства (на проспекте Багратиона нет традиционных шлагбаумов — там используется система «Свободный поток»), стоимость проезда будет чуть ниже. Если конкретнее, то владельцы автомобилей 1-го класса заплатят 650 рублей, 2-го класса — 975, а 3-го и 4-го — ровно 1300.

Но самые выгодные тарифы предусмотрены для тех, кто использует для оплаты проезда транспондер — причем не любой, а именно фирменный, то есть «Главной дороги». С ним стоимость составит 490 (1-й класс), 735 (2-й класс) и 980 (3-й и 4-й классы) рублей.

Остается лишь добавить, что эти тарифы действуют во всех направлениях движения по проспекту Багратиона и не зависят от дня недели или времени суток.