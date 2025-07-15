В Москве эвакуировали с парковок для инвалидов 14 тысяч авто за полгода

С начала года столичные эвакуаторы убрали с парковочных мест для инвалидов рекордное количество автомобилей. Чаще всего правила нарушали водители корейских и китайских марок, демонстрируя поразительную беспечность.

Как сообщает в своем телеграм-канале ЦОДД, совместно с ГИБДД за первое полугодие 2025 было эвакуировано 14 тысяч автомобилей, припаркованных на местах для инвалидов без специального разрешения. Лидерами по количеству нарушений стали водители Kia — 1,2 тысячи случаев, Geely — более 1,1 тысячи и Chery — 1 тысяча эвакуаций.

— В столице каждое десятое парковочное место предназначено для людей с инвалидностью, — подчеркивает Максим Ликсутов

Эвакуация нарушителей проводится круглосуточно силами «Московского паркинга» — специальные бригады оперативно реагируют на жалобы граждан и данные автоматических камер. После перемещения на штрафстоянку владельцам автомобилей необходимо оплатить штраф.