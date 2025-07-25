Количество платных парковок в Москве вырастет с 15 августа

Введение платы за оставленную машину коснется преимущественно периферийных районов, включая Митино и Новую Москву. Стоимость стоянки там и в других местах составит 40 рублей в час.

Через три недели, 15 августа, в Москве стартует второй этап расширения зоны платного паркинга. В него войдет множество адресов в разных районах столицы, с полным списком которых можно ознакомиться на Едином транспортном портале. Также там можно посмотреть интерактивную карту со всеми новыми стоянками — с теми, что вот-вот станут платными.

Власти подчеркивают, что горожане могут оформить резидентное разрешение, которое позволит бесплатно парковаться в своем районе с 20:00 до 8:00, а за дополнительную плату в 3000 рублей в год можно получить право и на круглосуточную безвозмездную стоянку. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, в городе уже действует 128 тысяч таких разрешений, и их число за год выросло на 31%.