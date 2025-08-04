Кабмин выделит 16,5 млрд рублей на ремонт дорог в 11 регионах

Как сообщает ТАСС, Михаил Мишустин объявил на оперативном совещании с вице-премьерами о выделении свыше 16,5 млрд рублей на ремонт и реконструкцию дорог в регионах, среди которых в том числе приграничные Брянская, Курская и Белгородская области. По словам премьера, деньги также направят на строительство переходов, мостов и других объектов инфраструктуры, необходимых для повышения качества транспортной сети.

Мишустин подчеркнул, что развитие региональной инфраструктуры остается приоритетом для правительства. Качественные дороги способствуют не только удобству и безопасности жителей, но и укреплению экономических связей между регионами. Премьер отметил, что выделенные средства должны быть использованы эффективно, с соблюдением всех сроков.