Из-за нехватки топлива машинами будут пользоваться поочередно в Мьянме

Военное правительство Мьянмы объявило о введении режима поочередного использования автомобилей частными лицами. Эта мера направлена на экономию топлива, запасы которого истощились из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Авто с четными номерами будут ездить в четные дни, с нечетными — в нечетные

Как сообщает издание Khaosod, машины с номерными знаками, оканчивающимися на четные цифры, разрешат использовать только в четные дни, а с нечетными — в нечетные. Власти приняли такие меры из-за серьезных перебоев с морскими перевозками нефти на фоне эскалации конфликта в регионе. Стоит подчеркнуть, что 90% потребностей Мьянмы в топливе покрывается за счет импорта.

Новые правила не распространяются на электромобили, общественный транспорт, такси, а также авто компаний-перевозчиков и служб экстренной помощи. Правительство предупредило о том, что нарушителям порядка грозит судебное разбирательство, и призвало продавцов не повышать цены на бензин.

На данный момент информации о том, как долго будут действовать эти ограничения, нет.