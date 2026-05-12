В России возник дефицит 95-го бензина

Весной 2026 года в нашей стране образовался дефицит топлива марки АИ-95. Сложившаяся ситуация объясняется внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сокращением темпов первичной переработки, а также сезонным увеличением спроса.

Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на статистику Национального биржевого ценового агентства. На сегодняшний день отечественным НПЗ приходится отдавать предпочтение производству 92-го бензина, поскольку он является более социально значимым. Перед началом летнего сезона спрос на 95-й растет быстрее предложения, внебиржевые объемы продаются с десятипроцентной премией, отмечают участники рынка.

Согласно исследованию агентства, объем реализованного бензина в России по итогам торгов 8 мая составил 32,64 тыс. тонн. По сравнению с предыдущей торговой сессией показатели снизились на 5,9%. Продажи 92-го бензина просели до 20,34 тыс. тонн или на 8,9%. В свою очередь, реализация 95-го дошла до 12,24 тыс. тонн, что говорит о небольшой прибавке в 1,5%.

В то же время неудовлетворенный платежеспособный спрос на АИ-92 замер на отметке 23,46 тыс. тонн. В случае АИ-95 речь идет о 26,34 тыс. тонн.

