В центре Москвы ограничат движение автомобилей 7 июня

В ближайшее воскресенье, 7 июня, в столице проведут «Красочный забег». Из-за него для автомобилистов станут временно недоступны Олимпийский проспект и Цветной бульвар. В добавок в зоне ограничений запретят парковку.

Как сообщает московский департамент транспорта, по Цветному бульвару не удастся проехать в сторону области с 03:00 до 14:00 от Малого Сухаревского переулка до Садовой-Самотечной улицы. С 07:00 до 14:00 от нее в сторону центра будет недоступен тот же бульвар вплоть до Трубной площади. От последней не получится добраться до Малого Сухаревского переулка по направлению к области.

В сторону центра с 06:00 до 14:00 перекроют Олимпийский проспект от Садовой-Самотечной до улицы Дурова. В том же районе введут другие ограничения с 07:00 до 13:00: они затронут упомянутый проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы, улицу Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади. На машине придется объезжать Делегатскую улицу от улицы Дурова до Самотёчной улицы, аналогичные меры в районе пересечения с Олимпийским проспектом коснутся бокового проезда внешней стороны Самотечной эстакады.