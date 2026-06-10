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Россиянам раскрыли схему развода с талонами на бензин

Мошенники не дремлют

На фоне обсуждений проблем с топливом в Крыму мошенники придумали новую схему развода. Сейчас в соцсетях и мессенджерах простым водителям активно пытаются продать несуществующие талоны на бензин.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Россиянам раскрыли схему развода с талонами на бензин

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на управление МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. По словам представителей ведомства, злоумышленники стремятся заставить потенциального покупателя фейковых талонов принять решение побыстрее.

В игру вступает формула «успей купить», которая должна обеспечить максимально быстрый перевод денег тому, с кем вообще нельзя контактировать ни в какой форме. Подобные приемы психологического давления базируются на создании искусственного ажиотажа и ощущения дефицита в голове каждой намеченной жертвы.

Липовые талоны на бензин являются очередным напоминаем того, что мошенники пристально следят за новостной повесткой, оперативно адаптируя сценарии обмана под темы, действительно волнующие жителей нашей страны.

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