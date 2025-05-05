Пользователей электросамокатов могут обязать верифицироваться через «Госуслуги»

Такая мера, по мнению сервисов кикшеринга, поможет предотвратить доступ несовершеннолетних к прокату, что особенно актуально на фоне статистики МВД: более 30% пострадавших в авариях с СИМ — подростки 10-17 лет. Сейчас для аренды электрсамоката достаточно привязать банковскую карту к мобильному приложению, что не всегда позволяет достоверно установить возраст пользователя.

Как сообщил «Коммерсантъ», крупнейшие операторы кикшеринга выступили с инициативой распространить обязательную верификацию, подобную той, которая реализована в Москве через портал mos.ru, на федеральный уровень. «Яндекс.Go», Whoosh и «МТС.Юрент», поддерживают инициативу, отмечая ее эффективность в борьбе с нарушителями. Кстати, ранее портал портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, за что чаще всего штрафуют пользователей СИМ.

Минцифры рассматривает возможность подключения операторов проката к эксперименту по авторизации через «Госуслуги», но в ведомстве подчеркнули, что на данный момент повсеместной реализации системы не планируется. В министерстве отмечают, что пользователи смогут самостоятельно выбирать, какие данные предоставлять, а также в любой момент отозвать свое согласие.

Параллельно Минтранс и МВД готовят пакет законодательных инициатив, которые введут обязательную регистрацию всех средств индивидуальной мобильности, включая также и частные электросамокаты.