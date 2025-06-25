Россияне стали почти на 20% реже попадать в ДТП на каршеринговых авто

В нашей стране по итогам первых пяти месяцев текущего года аварийность по вине любителей каршеринговых машин снизилась на 19%, если сравнивать с аналогичным периодом 2024-го. Негативная статистика сжалась на фоне увеличившейся продолжительности поездок и роста их количества.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на компанию «Делимобиль». Согласно исследованию аналитиков, с января по май 2025-го число ДТП по вине пользователей каршеринга максимально снизилось в Казани, Северной столице и Екатеринбурге. А уже в первом квартале сформировался тренд на снижение количества аварий с наездом на препятствия. В этом плане речь идет о просадке почти на треть в годовом выражении.

По мнению экспертов, сервис каршеринга в стране стал безопаснее за счет системы рейтинга водителей. Перечень формируют алгоритмы, опираясь на полторы сотни факторов. Кроме того, положительную роль сыграло обновление автопарка в регионах — туда приехали более современные машины, оснащенные россыпью электронных помощников.