На каких условиях можно получить микрозайм в 1 млн. рублей под залог машины

Так, например, согласно данным компания CarMoney, выдающей займы под залог автомобилей, в первом полугодии 2018 года автовладельцы одолжили у нее 1 500 000 000 рублей, тогда как годом ранее эта цифра чуть превышала миллиард «деревянных». При этом число клиентов только этой организации выросло за отчетный период на 70%. Популярность подобной услуги растет в том числе и потому, что, как правило, микрофинансисты не требуют поставить в их гаражи закладываемые транспортные средства, а берут в залог только ПТС.

Чаще всего займы берутся под отечественные авто старше пяти лет и иномрки в возрасте от восьми лет. Если же говорить о моделях, то тут лидируют Ford Focus, Hyundai Solaris, KIA Rio, Toyota Camry, Opel Astra. LADA Granta — единственная «нашамарка», вошедшая в ТОП-20 чаще всего закладываемых машин, занимает в нем 19-е место.

Напомним, что сегодня средний процент по таким «автомобильным» микрозаймам составляет для физлиц от 2,5—3 процентов в месяц, хотя, как правило, ставка рассчитывается индивидуально (предприниматели платят до 40% годовых и могут рассчитывать на сумму до 3 000 000 рублей). Заемщик может получить на руки до 70% от оценочной стоимости машины, но не более 1 000 000 рублей. Понятно, что подобными предложениями пользуются в основном люди, попавшие в крайне затруднительное положение, поскольку обслуживание такого долга крайне дорого (взяв, к примеру, на месяц 10 000 рублей, отдать придется 12 500 ₽ минимум)…