ГИБДД задержала за пьяную езду двух российских футболистов

После совместной вечеринки футболисты самарской команды «Крылья Советов» Евгений Башкиров и Руслан Тагиев отправились по домам. Все бы ничего, но оба сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

О пьяных покатушках спортсменов удалось узнать общественной организации «Ночной патруль», чьи активисты и передали информацию сотрудникам полиции. В результате Башкиров был задержан в момент управления каршеринговым автомобилем, медосвидетельствование подтвердило факт опьянения.

Что касается Тагиева, то на требования инспекторов ДПС остановиться он не реагировал. Впрочем, гаишникам удалось заблокировать принадлежащий футболисту Mercedes-Benz GL, и выудить из салона изрядно подвыпившего шофера. В отличие от своего коллеги, Тагиев был крайне агрессивно настроен, хамил правоохранителям и упоминал о связях, которые «в любом случае помогут решить любой вопрос».

Как отразится происшествие на профессиональной деятельности спортсменов, говорить пока рано. Но то, что ближайшие полтора года ходить им пешком — это факт.