Почему после Нового года бензин на АЗС будет стоить 100 рублей за литр

В своем заключении о повышении цен на нефтепродукты счетная палата ссылается на очередное увеличение акцизов на топливо с 1 января 2019 года.

Кроме того, недавно независимые эксперты провели исследование, доказавшее, что уже в самом начале грядущего года розничная цена на самое ходовое топливо — бензин АИ-92 — повысится до 60 рублей за литр, а к концу года — аж до 90 рублей. Иными словами, станет вдвое дороже, чем сейчас.

Свой вклад в столь сильное увеличение прайсов, разумеется, внесут быстро растущие цены на «горючку» и ее переработку на мировом рынке, а также хитро выдуманный российскими властями антинародный «налоговый маневр».

О том, как неоднозначно отреагировали на предстоящее повышение цен российские автовладельцы, можно посмореть в специальном видео сюжете поратала «АвтоВзгляд» — здесь. Судя по настроению: одни водители поставят машины на прикол, другие — поддержат акции протеста.