Парковка в центре Москвы подорожает в несколько раз с 15 декабря

Департамент транспорта Москвы с 15 декабря сделает платную парковку в центре города еще более накладной чем сейчас. Пресс-служба ведомства предупредила, что уже через неделю улицы в окрестностях «Москва-Сити», Патриарших прудов, Арбата, Тверской, Петровки, Неглинной, Романова переулка и ряде других районов получат тариф на парковку равный 380 рублям в час. К тому же, по выходным стоянка там перестанет быть бесплатной. Дептранс утверждает, что подорожание коснется 5% платных парковочных мест на 1,9% улиц города.

— Между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также за ним стоимость парковки в 40 и 60 рублей в час сохранится. Изменения произойдут на улицах внутри Садового кольца и лишь на нескольких точках у ТТК, где наблюдается сильная загруженность. При этом стоимость меняется только днем с 8:00 до 21:00, ночью тариф остаётся прежним, — цитирует пресс-службу Интерфакс.