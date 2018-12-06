Дима Билан устроился водителем в такси

В Национальный день волонтера, 5 декабря, жители столицы могли оказаться пассажирами такси, где в качестве водителей работали знаменитые музыканты Дима Билан и Дима Маликов. Певцы целый день бесплатно возили москвичей по их заказам, рассказывая о волонтерском движении в России и о том, какие добрые дела они успели сделать в своей жизни.

Организатором столь примечательной акции стал он-лайн сервис такси «Ситимобил». Причем попасть в такси с артистами за рулем могли случайные клиенты агрегатора — они, как и обычные «драйверы» принимали заявки через фирменное приложение «Ситимобил».