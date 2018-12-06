Дима Билан устроился водителем в такси

Фото: Лилия Шарловская
Вот так номер: популярный певец и шоумен Дмитрий Билан попался в объективы фото и видеокамер за рулем автомобиля такси. Артиста допустили к управлению машины, обслуживающей клиентов сегмента «бизнес».
Лика Затворная

В Национальный день волонтера, 5 декабря, жители столицы могли оказаться пассажирами такси, где в качестве водителей работали знаменитые музыканты Дима Билан и Дима Маликов. Певцы целый день бесплатно возили москвичей по их заказам, рассказывая о волонтерском движении в России и о том, какие добрые дела они успели сделать в своей жизни.

Организатором столь примечательной акции стал он-лайн сервис такси «Ситимобил». Причем попасть в такси с артистами за рулем могли случайные клиенты агрегатора — они, как и обычные «драйверы» принимали заявки через фирменное приложение «Ситимобил».

Помимо прочего, пассажиры «доброго такси» принимали участие в интерактивной викторине со звездными водителями и узнавали о том, как присоединиться к волонтерскому движению в нашей стране.

Напомним, что Указом Президента РФ 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера), а 5 декабря — Национальным днем волонтера.

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6 декабря 2018
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