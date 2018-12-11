Когда лучше всего покупать автомобиль: в конце или в начале года

Соцопрос показал, что половина респондентов, а точнее 46%, здраво смотрят на вещи: именно столько автолюбителей не ждет распродаж и бонусов после Нового года от автостроителей, и покупать машину в это время не собирается.

И действительно: по утверждениям экспертов, дилеры не будут распродавать прошлогодние авто просто потому, что на складах не останется достаточно машин: их раскупят еще до повышения НДС, которое «рванет» как раз с первого января. Да и увеличенный налог не будет располагать к скидкам: автопродукция подорожает.

Но 22% опрошенных все же надеются на праздничные акции и отправятся за новым автомобилем в первые недели после смены календарного года. По их мнению, продавцы не упустят возможности побыстрее сбыть автомобильный товар.

Еще 13% участников исследования советуют поторопиться с большой покупкой до каникул, а 9% вообще предпочитают приобретать «железного коня» летом, когда дороги не заносит снегом, и на улицах нет потоков грязи, сообщают наши коллеги из Mail Авто.