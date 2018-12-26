Глава ГИБДД Михаил Черников: скидку на оплату штрафов отменять нельзя

В ходе общения с представителями СМИ, начальник ГУ ОБДД МВД РФ Михаил Черников прокомментировал прозвучавшее ранее из уст президента Татарстана Рустама Минниханова предложение упразднить для водителей возможность 50-процентной оплаты штрафов.

– Эта система нацелена не на сбор максимально возможной суммы штрафов, а на соблюдение принципа неотвратимости наказания. Я понимаю, что эта скидка комфортна для людей, и не думаю, что ее необходимо корректировать, — высказался генерал полиции.

Напомним, что неделю назад президент Татарстана Рустам Минниханов на ежегодном заседании кабмина региона выступил за упразднение существующей сейчас возможности для автовладельцев в течение первых 20 дней оплачивать лишь половину суммы штрафа.

По словам татарского лидера, из-за подобного дисконта за год бюджет недосчитывается миллиардов, «которые мы могли бы направить на ремонт дорог и реализацию мероприятий по безопасности дорожного движения».