Бензин подорожал в 26 регионах России, и это только начало

Средняя стоимость литра бензина по стране увеличилась на 2 копейки, составив 44,01 ₽ Цена АИ-92 и АИ-95 подорожала на 2 и 3 копейки, что в абсолютных цифрах — 41,70 ₽ и 45,03 ₽ за 1 литр соответственно. А вот дизельное топливо наоборот, подешевело на 2 копейки до 45,97 рублей.



Ценники на бензин выросли в 26 регионах, больше всего — на 2,2% — в Кызыле. Правда, кое-где «горючка» даже и подешевела. Например, в Махачкале, Симферополе и Севастополе — на 0,1%.



По мнению эксперта Центра исследования проблем реальной экономики при РЭУ им. Г. В. Плеханова Олега Чередниченко, «рост цен на топливо возможен в пределах инфляции, таргета которой удается придерживаться даже с учетом реализованного в начале года налогового маневра».

А вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что рост биржевых цен на топливо в России растет вслед за мировыми, хотя правительство и следит за ситуацией на рынке.