15 лет лишения свободы: виновников пьяных ДТП приравняли к убийцам

Ожидаемо в третьем чтении депутаты проголосовали за ужесточение ответственности для пьяных аварийщиков. Поправки в ч. 2, ч.4, ч.6 ст. 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» предусматривают наказание до 15 лет тюрьмы.
Мирон Горин

Если подробнее, то в случае причинения тяжкого вреда здоровью виновник ДТП отправится в места не столь отдаленные сроком от трех до семи лет. А если в алкогольно-наркотической аварии погибнет один человек, вместо прежних семи лет тюрьмы можно получить все 12.

Еще более жесткая мера пресечения будет применена в отношении лица, по чьей вине погибли два и более человек. Теперь такой нарушитель может «сесть» не на 4—9 лет, а на целых 15!

Фактически ответственность за подобные нарушения законотворцы приравняли к той, что применяется в отношении самых настоящих убийц.

А вот, что делать, если от оставновишего вас инспектора ДПС разит свежим перегаром? Подрообную инструкцию к действию можно получить здесь.

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31 мая 2019
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