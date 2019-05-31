15 лет лишения свободы: виновников пьяных ДТП приравняли к убийцам

Если подробнее, то в случае причинения тяжкого вреда здоровью виновник ДТП отправится в места не столь отдаленные сроком от трех до семи лет. А если в алкогольно-наркотической аварии погибнет один человек, вместо прежних семи лет тюрьмы можно получить все 12.

Еще более жесткая мера пресечения будет применена в отношении лица, по чьей вине погибли два и более человек. Теперь такой нарушитель может «сесть» не на 4—9 лет, а на целых 15!

Фактически ответственность за подобные нарушения законотворцы приравняли к той, что применяется в отношении самых настоящих убийц.

А вот, что делать, если от оставновишего вас инспектора ДПС разит свежим перегаром? Подрообную инструкцию к действию можно получить здесь.