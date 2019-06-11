Как избежать недолива топлива на региональной АЗС

Отправляясь в сезон отпусков в увлекательные путешествия по российским регионам, на наших дорогах и автозаправочных станциях следует соблюдать ряд мер безопасности. Несмотря на то, что факты недолива топлива в целом по стране сократились, от этого вида мошенничества никто из водителей не застрахован — особенно далеко от дома на незнакомых АЗС.
Конечно, во время путешествия в незнакомой местности по возможности лучше заправлять автомобиль на сетевых автозаправках известных брендов. Но если вы все-таки не рассчитали и еле дотянули с почти пустым баком до АЗС советского образца на каком-нибудь полустанке в медвежьем углу, вам придется заправляться именно здесь.
В таких обстоятельствах на всякий случай лучше использовать самый простой способ обезопасить себя от недолива горючего — не доверять фиксатору на пистолете, а удерживать его своими руками. Как показывает практика, ряд мошеннических технологий, позволяющих обмануть водителя на АЗС, связаны с преждевременным срабатыванием механизма на заправочном пистолете, который блокирует подачу топлива.
Напомним, что каждый такой пистолет оснащен штатным клапаном с мембраной и вакуумным каналом внутри его корпуса. При фиксации «курка» клапан открывается и удерживается в таком положении только при наличии внутри него воздуха. Как только уровень горючего в баке достигает «носика», и он погружается в жидкость, подача воздуха прекращается, в результате чего мембрана возвращается в начальное положение, разблокируя пружину основного клапана. Происходит всем знакомый щелчок, и топливный канал перекрывается во избежание перелива лишнего бензина или солярки через горловину бака.
Известны случаи, когда мошенники на АЗС устанавливают на пистолет «обманку», благодаря которой клапан преждевременно «отстреливает» и блокирует подачу топлива. Одновременно с этим счетчик на колонке фиксирует нужное количество литров.
Однако если рычаг на пистолете снова нажать, то подача топлива возобновляется, поэтому бывалые водители предпочитают удерживать «курок» постоянно, а не ставить его на фиксатор, доверяя обманному датчику. На всякий случай аналогичным образом стоит поступать на каждой сомнительной заправке.