Как избежать недолива топлива на региональной АЗС

Напомним, что каждый такой пистолет оснащен штатным клапаном с мембраной и вакуумным каналом внутри его корпуса. При фиксации «курка» клапан открывается и удерживается в таком положении только при наличии внутри него воздуха. Как только уровень горючего в баке достигает «носика», и он погружается в жидкость, подача воздуха прекращается, в результате чего мембрана возвращается в начальное положение, разблокируя пружину основного клапана. Происходит всем знакомый щелчок, и топливный канал перекрывается во избежание перелива лишнего бензина или солярки через горловину бака.

Известны случаи, когда мошенники на АЗС устанавливают на пистолет «обманку», благодаря которой клапан преждевременно «отстреливает» и блокирует подачу топлива. Одновременно с этим счетчик на колонке фиксирует нужное количество литров.

Однако если рычаг на пистолете снова нажать, то подача топлива возобновляется, поэтому бывалые водители предпочитают удерживать «курок» постоянно, а не ставить его на фиксатор, доверяя обманному датчику. На всякий случай аналогичным образом стоит поступать на каждой сомнительной заправке.