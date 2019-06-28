Как заказать такси, не вылезая из соцсетей

Агрегатор «Ситимобил» запустил сервис заказа такси во «ВКонтакте». Сейчас услуга проходит «обкатку». Она не только позволяет банально вызвать «мотор», но и дает возможность разделить оплату поездки с друзьями, воспользовавшись электронным «кошельком».

Протестировать новый сервис могут пока лишь жители Москвы, Ярославля, Самары и Тольятти. Но разработчики обещают, что приложение будет развиваться, увеличивая функционал и аудиторию.

Кстати, недавно недавно служба такси порадовала пользователей единым тарифом на авто до вокзала и на «Аэроэкспресс». То есть при заказе платишь один раз за оба вида транспорта, добираясь до аэропорта. Правда, есть и «ложка дегтя» — извозчики по этому тарифу работают только в пределах Третьего транспортного кольца Москвы.