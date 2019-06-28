Как заказать такси, не вылезая из соцсетей

Фото: kompasiana.com
Соцсети в наш век стали практически неотъемлемой частью жизни не только молодежи и людей среднего возраста, но и школьников, и даже некоторых пенсионеров. Но сейчас это уже не только общение и красивые фоточки еды, но и доступ к различным сервисам, например, заказа одежды или иных товаров. Скажем больше: теперь, не отвлекаясь от любимых пабликов, можно вызвать и такси.
Светлана Ермолаева

Агрегатор «Ситимобил» запустил сервис заказа такси во «ВКонтакте». Сейчас услуга проходит «обкатку». Она не только позволяет банально вызвать «мотор», но и дает возможность разделить оплату поездки с друзьями, воспользовавшись электронным «кошельком».

Протестировать новый сервис могут пока лишь жители Москвы, Ярославля, Самары и Тольятти. Но разработчики обещают, что приложение будет развиваться, увеличивая функционал и аудиторию.

Кстати, недавно недавно служба такси порадовала пользователей единым тарифом на авто до вокзала и на «Аэроэкспресс». То есть при заказе платишь один раз за оба вида транспорта, добираясь до аэропорта. Правда, есть и «ложка дегтя» — извозчики по этому тарифу работают только в пределах Третьего транспортного кольца Москвы.

мобильные приложения, дорога, такси
28 июня 2019
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