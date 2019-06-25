Подержанные автомобили каких брендов выбирали москвичи в мае

На вершине московского рейтинга авто с пробегом, как, собственно, и в общероссийском хит-параде, прописался отечественный бренд LADA. Таких авто ушло во вторые руки 1679 экземпляров (-2,4%). Второе место заняли подержанные Mercedes-Benz (1542 единиц, −5,2%). Первую тройку замыкают «бэушки» марки KIA (1523 экземпляров, −1%). В четвертую и пятую строчки, по собщению агентства «Автостат Инфо», вписались «немцы»: BMW (1398 штук, −1,7%) и Volkswagen (1240 машин, −8,8%) соответственно.

Далее в ТОП-10 по порядку следуют Ford (1195 авто, −14%), чья продукция в ближайшем будущем будет фигурировать лишь на «вторичке» (напомним, что марка покидает российский рынок, оставляя потребителям только коммерческий Transit), Nissan (1182 «легковушки», −18,3%), Toyota (1156 автомобилей, −9,3%), Hyundai (1125 экземпляров, −13%) и Skoda (908 машин, +3%).