Молод и весел: за что пассажиры ставят высокие оценки таксистам

Фото: cardiacscreen.co.uk
От того, какую оценку пассажир поставит таксисту по результату поездки, зависит рейтинг водителя, а соответственного и его востребованность и заработок. Как часто и за что извозчики получают высший балл, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Светлана Ермолаева

Как ни странно, оказалось, что на то, кто сидит за «баранкой», обращают внимание лишь 53% пассажиров. Причем женщины (58% от опрошенной прекрасной половины человечества) делают это чаще мужчин (46%). Наиболее внимательными стали жители Грозного (84%), Тамбова (77%) и Новокузнецка (73%).

Кстати, только 30% пассажиров ставят баллы таксисту после каждой поездки, а порядка 33% — вообще не заботятся о рейтинге извозчика. 83% седоков — из тех, кто не ленится сделать оценку и чаще всего довольны услугой, а 5% — обычно не довольны работой водителя.

Итак, высший балл по мнению 64% респондентов заслуживают те, кто «быстро и аккуратно доставил в пункт назначения». Это самый распространенный критерий.

Фото: taxi-uzun.de

Вторым пунктом рейтинга идет вежливость драйвера (для 63% участников исследования). А тройку лидеров замыкает чистота в автомобиле (62%). А вот соблюдение ПДД беспокоит только 50% пассажиров.

Аналитики сервиса такси «Ситимобил» отметили и несколько интересных ответов, выбивающихся из общих шаблонов. Например, пятерку заслужил рулевой, у которого «вкусно пахло в машине, всю поездку наслаждалась запахом». Также высшая оценка стала результатом того, что «водитель был молод и весел», а также «это была женщина с утонченным музыкальным вкусом, не нарушавшая ПДД» и «водитель читал стихи собственного сочинения».

Напомним, недавно портал «АвтоВзгляд» поделился результатами опроса, показавшего, где чаще всего таксистам не жалеют давать чаевые. Между прочим, чеченцы оказались самыми щедрыми пассажирами.

ПДД, безопасность дорожного движения, дорога, такси
11 июня 2019
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