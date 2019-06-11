Молод и весел: за что пассажиры ставят высокие оценки таксистам

От того, какую оценку пассажир поставит таксисту по результату поездки, зависит рейтинг водителя, а соответственного и его востребованность и заработок. Как часто и за что извозчики получают высший балл, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Как ни странно, оказалось, что на то, кто сидит за «баранкой», обращают внимание лишь 53% пассажиров. Причем женщины (58% от опрошенной прекрасной половины человечества) делают это чаще мужчин (46%). Наиболее внимательными стали жители Грозного (84%), Тамбова (77%) и Новокузнецка (73%).
Кстати, только 30% пассажиров ставят баллы таксисту после каждой поездки, а порядка 33% — вообще не заботятся о рейтинге извозчика. 83% седоков — из тех, кто не ленится сделать оценку и чаще всего довольны услугой, а 5% — обычно не довольны работой водителя.
Итак, высший балл по мнению 64% респондентов заслуживают те, кто «быстро и аккуратно доставил в пункт назначения». Это самый распространенный критерий.
Вторым пунктом рейтинга идет вежливость драйвера (для 63% участников исследования). А тройку лидеров замыкает чистота в автомобиле (62%). А вот соблюдение ПДД беспокоит только 50% пассажиров.
Аналитики сервиса такси «Ситимобил» отметили и несколько интересных ответов, выбивающихся из общих шаблонов. Например, пятерку заслужил рулевой, у которого «вкусно пахло в машине, всю поездку наслаждалась запахом». Также высшая оценка стала результатом того, что «водитель был молод и весел», а также «это была женщина с утонченным музыкальным вкусом, не нарушавшая ПДД» и «водитель читал стихи собственного сочинения».
Напомним, недавно портал «АвтоВзгляд» поделился результатами опроса, показавшего, где чаще всего таксистам не жалеют давать чаевые. Между прочим, чеченцы оказались самыми щедрыми пассажирами.