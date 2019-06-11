Молод и весел: за что пассажиры ставят высокие оценки таксистам

Как ни странно, оказалось, что на то, кто сидит за «баранкой», обращают внимание лишь 53% пассажиров. Причем женщины (58% от опрошенной прекрасной половины человечества) делают это чаще мужчин (46%). Наиболее внимательными стали жители Грозного (84%), Тамбова (77%) и Новокузнецка (73%).

Кстати, только 30% пассажиров ставят баллы таксисту после каждой поездки, а порядка 33% — вообще не заботятся о рейтинге извозчика. 83% седоков — из тех, кто не ленится сделать оценку и чаще всего довольны услугой, а 5% — обычно не довольны работой водителя.

Итак, высший балл по мнению 64% респондентов заслуживают те, кто «быстро и аккуратно доставил в пункт назначения». Это самый распространенный критерий.