Сверхжадность с непонятками: как Артемий Лебедев свою машину не смог продать

Достаточно сказать, что повесив в октябре прошлого года на сайте autu.ru объявление о продаже своей Toyota FJ Cruiser за 3 000 000 «деревянных», сегодня он торгует проходимца уже за 1 800 000 рублей. Бизнес, что называется, не пошел. Почему, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Неприметный компактноый внедорожник Toyota FJ Cruiser, сходящий с конвейера уже более десяти лет, особым спросом не пользуется ни в мире в целом, ни в России в частности. Не пользуется, потому как при реально нереальных внедорожных способностях, машина не блещет красотой ни снаружи, ни внутри. К тому же в салоне «японки» даже не пахнет комфортом. Моделью интересуются в основном граждане, помешанные на самом экстремальном офф-роуде, а круг этих «первопроходцев» крайне узок. Рестайлинг 2019-го года сделал «проходимца» более ярким, но г-н Лебедев продает авто 2006-го года выпуска, дизайнерскими изысками, повторимся, не блещущего. И эти обстоятельства, на наш взгляд, — главные причины коммерческого неуспеха Артемия на авторынке.

К тому же гуру дизайна, понадеявшись, видимо, исключительно на магию своего звездного имени, запросил за свой «крузак» безумную цену: три «ляма» за 13-летний автомобиль пусть и с относительно небольшим — всего 98 000 км — пробегом — это, знаете ли круто. Тем более, что и куда более свежие экземпляры модели с сопоставимыми пробегами торгуются в интернете за куда меньшие деньги: среднерыночная стоимость подобного экземпляра составляет, по мнению экспертов, 1 629 900 ₽