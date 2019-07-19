Сверхжадность с непонятками: как Артемий Лебедев свою машину не смог продать

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев, хорошо известный широким народным массам новой запутаннейшей навигации столичного метро, сомнительными туристическими логотипом Санкт-Петербурга, Ярославля, Перми и другими неудачными проектами, недавно предстал перед неистовствующей публикой в новом амплуа — продавца подержанной машины. Но и здесь выступил не очень удачно.
Ефим Розкин

Достаточно сказать, что повесив в октябре прошлого года на сайте autu.ru объявление о продаже своей Toyota FJ Cruiser за 3 000 000 «деревянных», сегодня он торгует проходимца уже за 1 800 000 рублей. Бизнес, что называется, не пошел. Почему, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Неприметный компактноый внедорожник Toyota FJ Cruiser, сходящий с конвейера уже более десяти лет, особым спросом не пользуется ни в мире в целом, ни в России в частности. Не пользуется, потому как при реально нереальных внедорожных способностях, машина не блещет красотой ни снаружи, ни внутри. К тому же в салоне «японки» даже не пахнет комфортом. Моделью интересуются в основном граждане, помешанные на самом экстремальном офф-роуде, а круг этих «первопроходцев» крайне узок. Рестайлинг 2019-го года сделал «проходимца» более ярким, но г-н Лебедев продает авто 2006-го года выпуска, дизайнерскими изысками, повторимся, не блещущего. И эти обстоятельства, на наш взгляд, — главные причины коммерческого неуспеха Артемия на авторынке.

К тому же гуру дизайна, понадеявшись, видимо, исключительно на магию своего звездного имени, запросил за свой «крузак» безумную цену: три «ляма» за 13-летний автомобиль пусть и с относительно небольшим — всего 98 000 км — пробегом — это, знаете ли круто. Тем более, что и куда более свежие экземпляры модели с сопоставимыми пробегами торгуются в интернете за куда меньшие деньги: среднерыночная стоимость подобного экземпляра составляет, по мнению экспертов, 1 629 900 ₽

И что с того, что лебедевский «Кукусик» (так по-девичьи ласково кличет он свою игрушку) имеет богатую историю в виде пяти экспедиций «УкрЭтноЭксп», «ЯкутЭтноЭксп», «ТаймырЭтноЭксп», «ЧукотЭтноЭксп» и «ВологодЭтноЭксп»? Так что первоначальная цена на транспортное средство была изрядно и не мотивировано завышена, даже несмотря на такие узаконенные в ПТС опции, как усиленный багажник на крыше, «люстры» по периметру, лебедку, УКВ- и Си Би-рации, камеру заднего вида и другие «плюшки».

К тому же, как выяснил портал «АвтоВзгляд» благодаря помощи специалистов ресурса avtocod.ru, в объявлении о продаже указаны не совсем точные данные. Так, в нем указан всего один владелец, тогда как на самом деле их было два. Так же настораживает указанный общий срок эксплуатации — 9 лет 11 месяцев: что происходило с авто в течение трех с небольшим лет — не совсем (а точнее — совсем) непонятно. То есть тут можно предположить, что угодно (от банального «застоялся у дилера», до печальной биографии «утопленника» или «конструктора», тьфу-тьфу, чтобы не сглазить), тем более, что оценки ремонтных работ не производилось. Так же смущает фраза в отчете avtocod.ru, что «данный автомобиль не проходил таможенное оформление», хотя в объявлении указано обратное. А как он тогда оказался в России? Не здесь же его собирали…

И хотя по остальным параметрам с юридической точки зрения лебедевский FJ Cruiser чист, как слеза младенца, вкупе с неадекватной ценой становится вполне понятным, почему больше никто не стремится стать новым хозяином «Кукусика».

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19 июля 2019
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