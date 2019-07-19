ТОП-5 самых отвратительных АКП: машины с какими «автоматами» стоит избегать

Вторым главным агрегатом в автомобиле после двигателя является, как известно, коробка передач. От ее работы зависит не только динамичность, экономичность и удобство езды, но и комфорт, особенно если говорить об АКП. Собственно, об «автоматах» мы и поговорим.
Лика Затворная

Есть среди них надежные, как «Калашников». Но имеются и такие, о которых автомобилисты говорят с содроганием. Портал «АвтоВзгляд» составил ТОП-5 самых отвратительных и ненадежных автоматических коробок передач.

Два сцепления вам в коробку

Первое место по числу отказов и жалоб по праву достается 7-ступенчатой коробке передач с двумя сухими сцеплениями DSG DQ200. Ей оснащались переднеприводные модели автомобилей с турбомоторами, сходившие с конвейеров заводов Volkswagen Group, такие, например, как SEAT Ibiza, Skoda Octavia и Yeti, шестое и седьмое поколение VW Golf, Polo, Jetta и Passat. Проблемы коробки крылись в ее конструкции, которая являлась удешевленным подобием коробки с мокрыми сцеплениями.

Отсюда и неприятности: невозможность переваривать большой крутящий момент, быстрый износ дисков сцеплений, вибрации, толчки при переключении, износ подшипников вилок переключения передач и быстро «умирающий» мехатроник. Узел постоянно модернизировали, чем все же повышали его надежность, но редкий экземпляр без проблем доживал до пробега в 100 000 км, а клиентам Volkswagen ничего не оставалось делать, как платить за ремонт (а это порядка 100 000 рублей) и выступать в качестве подопытных кроликов, за счет которых компания совершенствовала свои технологии.

Фото skoda-storyboard.com.

Впрочем, у DSG7 были и плюсы. Имея в конструкции два первичных вала, на одном из которых располагались передачи 1—3−5—7, а на другом — 2—4−6, коробка работает быстрее, чем традиционные «автоматы» и не теряет мощности при переключениях, потому как в ней всегда оказываются включенными две передачи. Радует коробка и экономичностью.

Берите «автомат», он надежней

Что может быть надежнее традиционного гидромеханического «автомата» — уверяли клиентов в салонах компании General Motors, предлагая Chevrolet Cruze, Opel Astra J и кроссовер Opel Antara с 6-ступенчатым «автоматом» Hydra-matic GM 6T30/6T40. Однако все оказалось не так, как обещали клиентам.

Уже на небольших (до 30 000 км) пробегах в коробке появлялись проблемы из-за слабых соленоидов; коробка могла перегреваться; ломался гидротрансформатор, и, порой, одна поломка могла потянуть за собой целый шлейф неприятностей, связанных с полным разрушением агрегата. Да, как и в случае с DSG7, данную коробку производитель доводил до ума. Но как и в случае с немецкой коробкой, «джиэмовская» АКП стала лишь немного надежней.

Фото gmauthority.com.

Французская считалочка

Французская древняя гидромеханическая трансмиссия DP0/DP2/DP8/AL4 так же не сулит ничего хорошего. Сперва она устанавливалась на Renault Logan, Sandero, Sandero Stepway первого поколения. Затем, после обновления в 2009 году под кодом DP2, ее стали ставить на второе поколение бюджетников, в том числе и на Nissan Almera. Под названием AL4 коробка также присутствовала на Peugeot 300-й и 400-й серий, а у Citroёn на C3, C4 и C5.

Из минусов коробки стоит отметить ее отвратительную работу. При переключениях с первой передачи на вторую «автомат» ощутимо пинается. Переключения происходят неторопливо, коробка часто путается. Да и расход у малолитражных моторов с АКП, у которой всего четыре ступени, что называется, будь здоров. Ко всему прочему «автомат» является адаптивным.

Фото xdalys.lt.

Иными словами, он «наблюдает» за интенсивностью манипуляций на педали газа, после чего корректирует свою работу либо в экономичную сторону, либо в пользу, так сказать, энергичной езды. Впрочем, последнее, как раз для него зло — идет повышенная нагрузка на фрикционы и износ втулок валов. Дореформенные коробки и вовсе оснащались слабым гидротрансформатором, а также клапанами и солиноидами с небольшим ресурсом.

Вариации на тему вариатора

Вариатор Jatco JF011E — одна из самых распространенных и удобных бесступенчатых коробок. Эдакий любимчик альянса Renault-Nissan, где его устанавливали в Nissan X-Trail в кузове Т31, Qashqai, Teana, Renault Latitude, Koleos и Megane. Mitsubishi также использовала эту коробку на Lancer и Outlander. И даже Dodge Caliber и Jeep Compas получили Jatco JF011E. В общем, ездить и радоваться, если бы не одно «но».

Вариатор Jatco JF011E не любит пробуксовок, нагрузок на холодную и стремительных ускорений. Если этим злоупотреблять, то его стальной ремень, зажатый между двумя шкивами, начинает проскальзывать и задирать трущиеся поверхности своих стальных пластин и самих шкивов. Эта же проблема может возникать из-за неисправности редукционного клапана, который влечет за собой некорректную работу насоса, отвечающего за управляющее давление.

Фото imgrumtag.com.

Еще одна беда этого вариатора — гудящие подшипники. Кто говорит, что гудят они из-за попадающих в них продуктов износа, с фильтрацией которых не справляются два масленых фильтра и магнит. Кто-то грешит на качество самих подшипников. А кто-то утверждает, что сами подшипники не совсем правильно рассчитаны. Этот вариатор также может дергаться и пинаться. Причиной тому — редукционный клапан масляного насоса, который подклинивает все из-за тех же продуктов износа. В общем, все сводиться к тому, что в Jatco JF011E необходимо почаще менять масло.

Роботизация по-русски

И, наконец, многострадальный вазовский «робот» AMT с одним сцеплением. Минусов в работе узла полно: коробка беспощадно дергается при переключениях, что совершенно дискредитирует ее перед остальными агрегатами; автомобиль с AMT лишен какой-либо вменяемой динамики; коробка путалась в передачах, а сам автомобиль в режиме Drive при кратковременных остановках откатывался назад. Однако ее дешевизна позволила убрать одну педаль в седане LADA Vesta на радость широкому потребителю. Но и тут не срослось.

Фото ladavesta.net.

Рассчитывая получить надежный отечественный седан с незаурядной внешностью и комфортом, владельцы столкнулись с посредственной надежностью его второго по важности агрегата. Вибрации и удары сопровождали включение сцепления. Сам механизм сцепления быстро изнашивался. В результате седан мог попроситься на ремонт, не доехав до своего первого технического осмотра.

Впрочем, стоит отдать должное АВТОВАЗу: вторая версия «робота» не заставила себя долго ждать и получилась весьма надежной.

автосервис, технология, ремонт, техническое обслуживание
19 июля 2019
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