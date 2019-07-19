ТОП-5 самых отвратительных АКП: машины с какими «автоматами» стоит избегать

Есть среди них надежные, как «Калашников». Но имеются и такие, о которых автомобилисты говорят с содроганием. Портал «АвтоВзгляд» составил ТОП-5 самых отвратительных и ненадежных автоматических коробок передач.

Два сцепления вам в коробку

Первое место по числу отказов и жалоб по праву достается 7-ступенчатой коробке передач с двумя сухими сцеплениями DSG DQ200. Ей оснащались переднеприводные модели автомобилей с турбомоторами, сходившие с конвейеров заводов Volkswagen Group, такие, например, как SEAT Ibiza, Skoda Octavia и Yeti, шестое и седьмое поколение VW Golf, Polo, Jetta и Passat. Проблемы коробки крылись в ее конструкции, которая являлась удешевленным подобием коробки с мокрыми сцеплениями.

Отсюда и неприятности: невозможность переваривать большой крутящий момент, быстрый износ дисков сцеплений, вибрации, толчки при переключении, износ подшипников вилок переключения передач и быстро «умирающий» мехатроник. Узел постоянно модернизировали, чем все же повышали его надежность, но редкий экземпляр без проблем доживал до пробега в 100 000 км, а клиентам Volkswagen ничего не оставалось делать, как платить за ремонт (а это порядка 100 000 рублей) и выступать в качестве подопытных кроликов, за счет которых компания совершенствовала свои технологии.