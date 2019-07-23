Названы сроки появления в России нового Volkswagen Arteon

Volkswagen Arteon заменил в в модельной линейке Passat CC, и сейчас остается одним из самых дорогостоящих автомобилей бренда. В Европе, например, модификации с дизельным и бензиновым двигателем продаются по ценам от 49 000 евро и 51 000 евро соответственно.

Силовая линейка включает в себя бензиновый 1,5-литровый мотор мощностью 150 л. с., а также пару 2-литровых агрегатов — 190 и 280 сил. Турбодизель объемом 2 литра доступен в трех вариантах форсировки: 150, 190 и 240 л. с.

Напомним, что Volkswagen Arteon дебютировал в 2017 году на автосалоне в Женеве. Габариты авто, построенного на платформе MQB, составляют 4862х1871х1450 мм, а колесная база — 2841 мм. Объем багажного отделения варьируется от 563 до 1557 л.