На сколько подорожает бензин к концу года: цены на АЗС выросли еще в 13 регионах

Очередное повышение цен на топливо затронуло Томск, Омск, Новосибирск, Тверь, Калугу и Липецк. Ценники на АЗС в этих городах выросли на 0,1%. Больше всего — на 0,5% — «горючка» подорожала в Улан-Удэ.

По итогам июня розничные цены на бензин повысились минимум на 0,8%. Удорожание наблюдается по меньшей мере в 30 регионах страны. Сильнее остальных растут прайсы в Татарстане — на 2,5%, а также в Тыве — на 1,7% и Новосибирской области — на 1,6%.

По данным «Росстат», с начала года увеличение потребительских цен на бензин составило 1,4%. Независимые эксперты прогнозируют рост и в дальнейшем. Причем еженедельно.

Кстати, нельзя не отметить и любопытный разброс цен на автозавправочных станциях. К примеру, в Первопрестольной, согласно данным Центра исследований проблем реальной экономики при университете им. Плеханова, литр 92-го бензина скачет от 38,90 до 44,06 рублей, а стоимость АИ-95 варьируется от 41,90 до 49,11 рублей за литр.