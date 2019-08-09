Как пассажиры российских такси помогают больным детям

Компания «Ситимобил» вместе с четырьмя благотворительными фондами организовали своеобразную акцию милосердия. Клиенты такси получили возможность помогать нуждающимся людям прямо в приложении вызова авто: дарить возможность передвигаться по Москве до больниц и медцентров.

Все дело в том, что некоторые заболевания не позволяют ездить на общественном транспорте, например, малышам, проходящим лечение онкозаболеваний. У них сильно снижается иммунитет. А где большие скопления людей, там и вирусы с бактериями, которым такой организм противостоять практически не может. На такси риск меньше, но не всем оно по карману.

Как сделать доброе дело? Приложение автоматически предлагает оплатить какое-то количество километров. Каждый, кто сделал это, может отслеживать судьбу подарка в интерактивной карте, расположенной на сайте службы такси, а также получать ответные подарки.

В мероприятии участвуют широко известные проверенные фонды: «Жизнь Как Чудо», «Подари Жизнь», а также Благотворительный Фонд Константина Хабенского и фонд помощи людям с БАС «Живи Сейчас». Акция продлится до конца года.

Кстати, недавний соцопрос показал, что для жителей больших городов такси становится выгоднее, чем владение личным автомобилем. О причинах этого на первый взгляд необычного явления можно прочитать здесь.