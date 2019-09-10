Что делать, если постоянно спускает колесо, а проколов нет

Подавляющее большинство современных автомобилей оборудовано бескамерными шинами, позволяющими при незначительном проколе сохранять давление в колесе в течение некоторого времени. Именно поэтому в отличие от покрышек с камерой, которые в случае повреждения могут на большой скорости моментально спуститься или даже лопнуть, такая резина считается наиболее безопасной.

Как найти прокол

Чаще всего шины сдуваются из-за прокола или бокового пореза, но иногда водитель не находит на них визуальных повреждений, и чтобы установить причину разгерметизации, он обращается в шиномонтаж. Даже если дело происходит в путешествии, далеко от дома в незнакомой местности, то все равно лучше заменить спущенное колесо и не медлить с его диагностикой и ремонтом. Использование различных герметиков для покрышек в этом случае дадут временный эффект. Но, прежде всего, необходимо установить причину разгерметизации шины.

А что в этом случае делает специалист? Для начала он обычно перекачивает колесо на 1—1,5 атмосферы и пытается уловить на слух, где выходит воздух. Если результата нет, то скорее всего, он обильно смочит мыльной водой поверхность покрышки и определит место повреждения по выходящим пузырькам воздуха.