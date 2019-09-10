Что делать, если постоянно спускает колесо, а проколов нет

Многие опытные водители наверняка встречались с такой ситуацией, когда бескамерная покрышка сдувается, а видимых проколов, порезов или других повреждений резины специалист в шиномонтаже не нашел. Какая в этом случае может быть причина разгерметизации колеса, и как ее определить, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Подавляющее большинство современных автомобилей оборудовано бескамерными шинами, позволяющими при незначительном проколе сохранять давление в колесе в течение некоторого времени. Именно поэтому в отличие от покрышек с камерой, которые в случае повреждения могут на большой скорости моментально спуститься или даже лопнуть, такая резина считается наиболее безопасной.
Как найти прокол
Чаще всего шины сдуваются из-за прокола или бокового пореза, но иногда водитель не находит на них визуальных повреждений, и чтобы установить причину разгерметизации, он обращается в шиномонтаж. Даже если дело происходит в путешествии, далеко от дома в незнакомой местности, то все равно лучше заменить спущенное колесо и не медлить с его диагностикой и ремонтом. Использование различных герметиков для покрышек в этом случае дадут временный эффект. Но, прежде всего, необходимо установить причину разгерметизации шины.
А что в этом случае делает специалист? Для начала он обычно перекачивает колесо на 1—1,5 атмосферы и пытается уловить на слух, где выходит воздух. Если результата нет, то скорее всего, он обильно смочит мыльной водой поверхность покрышки и определит место повреждения по выходящим пузырькам воздуха.
Но и это иногда не помогает, и тогда колесных дел мастер окунет целиком колесо в резервуар с водой. Увы, даже и в этом случае пузырьки могут отсутствовать, так как бывает, что снятое колесо воздух держит, а если установить его на машину — оно его пропускает. В основном это происходит из-за застрявшего в нем предмета — самореза, гвоздя, куска проволоки. Один из эффективных способов решить проблему в такой ситуации — разбортировать колесо и провести по внутренней поверхности шины тряпкой. Если резина поймала какой-то острый предмет, то он будет обязательно торчать изнутри, и тряпка за него в любом случае зацепится.
Если резина не повреждена
Если мастеру так и не удалось найти повреждение резины, то колесо может спускать только в двух случаях — из-за неисправности диска, либо в связи с разгерметизацией золотника (ниппеля). В первом случае шина недостаточно плотно прилегает к поврежденному диску из-за его деформации. Для этого достаточно налететь на большой скорости в глубокую яму или крутую кочку. Если он еще ремонтопригоден, то ситуацию исправит его прокатка на специальном оборудовании, которая восстановит его геометрию.
Цена вопроса зависит от диаметра диска и его типа — литой он или штампованный. В Москве — это максимум 2 500. Иногда резина отходит от диска в связи с его коррозией в местах прилегания шины — в этом случае его лучше заменить. Если дело в копеечном золотнике, то речь идет о менее затратной проблеме, которая решается заменой этой недорогой детали.