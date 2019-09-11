Могут ли оштрафовать за парковку авто под табличкой «Стоянка для сотрудников»

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Все чаще на улицах крупных мегаполисов под знаками, обозначающими стоянку автомобилей, можно видеть таблички с надписью из серии: «Стоянка только для сотрудников организации». Варианты могут быть разные: «для клиентов ресторана», «для служебного транспорта» и прочее. Насколько это законно, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Конечно, в условиях тотального дефицита парковочных мест, это выглядит издевательством. Тем более, что указанные таблички не являются дорожными знаками, их установка неправомерна, и в законе о них нет ни слова.

Что касается настоящих табличек дополнительной информации, установленных под традиционными дорожными знаками, то все они регламентированы ПДД. Нарушение только их требований грозит штрафом.

А надпись с похожим содержанием можно увидеть только в двух законных вариантах: «Стоянка только для транспортных средств дипломатического корпуса» (8.9.2) и «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений» (8.9.1). Первая указывает, что на парковке, обозначенной знаком 6.4 (буква Р на синем фоне), могут размещаться исключительно автомобили аккредитованных дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций с соответствующими госзнаками.

Вторая позволяет парковаться машинам, чьи владельцы имеют разрешение, полученное в порядке, установленном органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления.

Остальные таблички под знаком парковки могут указывать способ постановки транспортного средства на стоянку (7.6.1 – 7.6.18), обозначать платные услуги (8.8), места для инвалидов (8.17), ограничение по времени (8.5.1 – 8.5.7) и прочую информацию, никак не связанную с запретом стоянки по роду деятельности автовладельцев.

Так что, если вы паркуете свой автомобиль, согласно правилам дорожного движения, при это игнорируете таблички из серии «только для служебного транспорта», ни ГИБДД, ни местная охрана не имеет права вам это запретить. То же самое касается установки пластиковых конусов или иных легких ограждений, ограничивающих стоянку посторонним машинам. Если в этом месте нет законных знаков, запрещающих парковку, можно смело убирать все преграды и оставлять авто.

К сожалению, в таких случаях ни один водитель не застрахован от мести со стороны охранников, которые запросто могут проколоть колесо или поцарапать кузов. А чтобы привлечь кого-то к ответственности, придется искать веские доказательства. Как вариант — уличные видеокамеры, но в их наличии лучше убедитсяь заранее. И главное, чтобы они не принадлежали той частной конторе, чьи представители прогоняли вас со стоянки.

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11 сентября 2019
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