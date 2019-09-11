Могут ли оштрафовать за парковку авто под табличкой «Стоянка для сотрудников»

Конечно, в условиях тотального дефицита парковочных мест, это выглядит издевательством. Тем более, что указанные таблички не являются дорожными знаками, их установка неправомерна, и в законе о них нет ни слова.

Что касается настоящих табличек дополнительной информации, установленных под традиционными дорожными знаками, то все они регламентированы ПДД. Нарушение только их требований грозит штрафом.

А надпись с похожим содержанием можно увидеть только в двух законных вариантах: «Стоянка только для транспортных средств дипломатического корпуса» (8.9.2) и «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений» (8.9.1). Первая указывает, что на парковке, обозначенной знаком 6.4 (буква Р на синем фоне), могут размещаться исключительно автомобили аккредитованных дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций с соответствующими госзнаками.